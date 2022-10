Viola Davis: ‘Een epos met alleen zwarte vrouwen, dat vindt Hollywood doodeng!’

The Woman KingWat Viola Davis betreft is The Woman King, vanaf morgen in de bioscoop, haar ‘magnum opus’. Zoiets zegt de Oscarwinnende actrice niet zomaar. Het kostte zo’n zeven jaar om het historische epos, met hoofdzakelijk vrouwelijke actiehelden van kleur, gemaakt te krijgen. ,,De filmindustrie vindt dit nog altijd doodeng.’’