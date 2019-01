Viola Holt slaat Expeditie Robinson af

,,Ik zie het programma nauwelijks, maar ik weet dat het wel zo zwaar is als Bobo’s in the Bush waar ik destijds aan meedeed. Dat was enig hoor, daar in Brazilië en Argentinië, een fantastisch avontuur dat ik iedereen kan aanraden, maar ik word dit jaar zeventig. Ik ben überhaupt niet van plan terug te keren op televisie. Ik word nog genoeg gevraagd Kom bij je slapen en K om bij je eten , dat soort programma’s, maar ik vind het prettiger om nee te zeggen.”

Het verzoek aan Viola Holt betekent in ieder geval dat Expeditie Robinson volgend jaar met bekende Nederlanders wordt gehouden en dat het deelnemersveld nog niet compleet is. Afgelopen editie vertolkten Corry Konings (67) en Johnny Kraaijkamp jr. (64) een opvallende rol toen zij samen op Duivelseiland kwamen te zitten. Holt had dus meteen de oudste kandidaat kunnen worden. ,,Nou, wat een eer zeg”, klinkt ze cynisch. ,,Weet je, ik heb het gedaan, ik ben er geweest en ik heb leuk gevonden, maar dat was het.” In 2005 deed Holt mee aan Bobo’s in the Bush, eveneens een survivalprogramma, maar in Zuid-Amerika. Zij verving Patty Brard die op het laatste moment afhaakte. ,,En om nou weer met die gekkigheid mee te doen, nee. Man en hond zijn het eens met me.”