Visagist Mari van de Ven: Niks mis met make-up van 'oranje' Wendy van Dijk

Zelf had Van de Ven Wendy niet in zijn stoel. ,,Ik doe deze keer haar gezicht alleen voor de uitzendingen van The Voice Kids. Voor The Voice of Holland is dit seizoen een andere professionele visagiste ingeschakeld. Vermoedelijk Gwendolyn van Waveren die overigens een goede vriendin van Van Dijk is.'' Volgens Van de Ven (58) is zijn vrouwelijke collega 'zeer ervaren'. ,,Wendy werkt op visagiegebied al vele jaren alleen maar met vakmensen zoals Gwendolyn. Ik kan me echt niet voorstellen dat zij een bekend persoon per ongeluk met te oranje foundation opmaakte. Dat zou wel heel raar zijn.''



Volgens Mari van de Ven, die de uitzendingen zag, kwam Wendy van Dijk 'volstrekt normaal' over op televisie. ,,Misschien leek ze een paar keer een tikkeltje oranje toen ze toevallig onder een gekleurde spot stond. Big deal! Voor de rest oogde ze zoals gebruikelijk hartstikke mooi en naturel.'' Haar make-up, zo benadrukt Van de Ven, was juist uitstekend gedaan. ,,Les één tijdens visagie-opleidingen is dat je altijd uitgaat van de natuurlijk basistint van de huid. Daar werk je vervolgens als visagist op door. Gwendolyn, die zo ongeveer half Hilversum doet en altijd positieve reacties krijgt, weet dat als geen ander.''