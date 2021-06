Viva is het begin van het einde van het papieren tijdschrift

Viva houdt ermee op. Niet geheel uit vrije wil, Uitgever DPG Media trekt de stekker eruit, vlak voor haar 50ste verjaardag, en daarmee ook uit het Viva Forum, de dagelijkse onlinebron van inspiratie en toevluchtsoord voor vrouwen met vragen. ‘Onvermijdelijk’, noemt hoofdredacteur Debby Gerritsen het en onvermijdelijk is het. Niet alleen voor de Viva, uiteindelijk wacht alle tijdschriften dit lot, want de nieuwe generatie geeft geen 3, 4, 5 euro uit voor achterhaalde informatie en modereportages van reeds uitverkochte kleren, als er ook Instagram is, 24 uur per dag en helemaal gratis, maar jammer is het wel. En dat vind ik niet alleen omdat mijn carrière bij de Viva begon. Overigens was dat destijds geen aanwinst op je cv. Ik heb nog de afwijzingsbrief van toenmalig HP-hoofdredacteur Gerard Driehuis, die op mijn sollicitatie slechts antwoordde: ‘We zitten hier niet te wachten op Viva-meisjes’. Ja, dat mocht toen nog.