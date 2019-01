Vloekende actrice Musical Awards: ‘Ik mag toch wel balen?’

De actrice, die genomineerd was voor haar rol als Roos in Mamma Mia!, verdedigt haar eerlijke reactie. ,,Het was voor mij de zesde keer dat ik was genomineerd voor een Musical Award. Dat de vakjury jouw talent ziet en erkend, is natuurlijk een hele eer. Maar na zes keer wilde ik dat beeldje eindelijk wel een keer mee naar huis nemen. Toen ik de naam van Jeannine hoorde dacht ik dus ‘Godver, het is wéér niet gelukt’. Ik vind dat niet meer dan logisch.’’



Bierman benadrukt dat haar reactie teleurgesteld was, maar niet boos. ,,Je ziet ook dat ik het met een lach zeg. Want boos ben ik zeker niet. We hadden het alle vijf verdiend, en voor Jeannine is dit natuurlijk fantastisch. Ik heb haar uiteraard ook persoonlijk nog gefeliciteerd.’’



Hilke Bierman was in 2002 voor de eerste keer genomineerd voor de Musical Awards voor haar rol in Sonneveld. Zij greep toen naast de prijs voor aanstormend talent, die gewonnen werd door Chantal Janzen. Ook in 2004, 2007, 2009, 2001 en 2019 sleepte Bierman een nominatie in de wacht, maar ze verzilverde er nog nooit een.