Vlogger Nienke Plas brengt haar kinderen niet meer in beeld

In de video vertellen de vlogger en haar man dat ze 'gekke dagen hebben meegemaakt’. Het stel doelt hiermee op beschuldigingen van roddelvlogger Yvonne Coldeweijer, die een week geleden op Instagram vertelde dat Stjeward is vreemdgegaan. ,,Gisteren kreeg ik toevallig door van een spion dat Resley een aantal weken geleden nog is vreemdgegaan op een verjaardag in een appartement in Amsterdam", schreef de roddelvlogger. ,,Een dame ging naar boven en Resley is achter haar aan gegaan. Ze bleven vervolgens 30 tot 45 minuten samen boven. Meerdere mensen hebben dit gezien en het schijnt in zijn kring bekend te zijn.”