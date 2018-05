Vlogger Snapking bekent vreemdgaan tijdens relatie met Famke Louise

De 19-jarige Famke Meijer, zoals Famke Louise eigenlijk heet, windt er in haar nieuwe track geen doekjes om. ,,Neem die oorbellen mee van die slet'', rapt ze in het nummer, waarvan de clip tot nu toe ruim 707.000 keer werd bekeken. ,,Ik hoef die shit niet meer te vinden in mijn bed.''



Tim heeft inderdaad het bed gedeeld met iemand anders toen hij met Famke ging, bekent hij nu. ,,Ik ben wel vreemdgegaan man'', vertelt hij. ,,Daar ben ik gewoon eerlijk over. Dat is gewoon heel lang geleden. En daarna gingen we nog leuk met elkaar om.'' Het is niet duidelijk hoe vaak de vlogger Famke heeft bedrogen, of met wie.