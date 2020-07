Vlogster Beautygloss bevallen van dochter: ‘Haar armpje is gebroken’

SBS 6 gaat ‘opvolgers’ Hazes, Meeuwis en Borsato volgen in reallife­soap

21:29 Niet André Hazes, maar wel artiesten die graag in zijn voetsporen willen treden worden gevolgd in een nieuwe reallifesoap bij SBS 6. In het programma Ik geloof in mij worden onontdekte Nederlandse artiesten gevolgd in hun weg van en naar het podium. De serie is vanaf dit najaar te zien bij de zender.