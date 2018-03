Vlogster Monica Geuze filmt in auto geslachtsdeel vriend Lars Veldwijk

In de eerste versie van Monica's vlog zitten zij en Veldwijk al grappend en grollend in een auto. Op een gegeven moment wordt duidelijk dat de voetballer zijn geslachtsdeel uit zijn broek heeft gehaald en zijn vriendin een pikant voorstel doet. De vlogster krijgt dat in de gaten. ,,Lars heeft zijn piemel uit zijn broek gehaald'', giechelt ze op de bijrijdersstoel. Vervolgens besluit ze er de camera op de richten en komt heel even stukje 'versnellingspook' in beeld. Hoewel de beelden inmiddels zijn weggeknipt, zijn ze nog wel te zien op de site van Shownieuws. Monica heeft nog niet gereageerd op waarom ze in eerste instantie besloot het kruis van Veldwijk toch maar online te zetten. Onduidelijk is of zij zelf verantwoordelijk was voor de eindmontage van het filmpje.