Vlogster Monica Geuze zwanger van eerste kindje

Monica zou dertien weken zwanger zijn. Geuze, die eerder een relatie had met rapper Lil' Kleine, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag vóór haar 25ste moeder wilde worden. ,,We hebben dus nog drie jaar”, grapte vriend Veldwijk onlangs in het RTL4-programma Van der Vorst ziet Sterren. De voetballer heeft uit een eerdere relatie al zoontje Mason (2).



Monica en Lars zijn ongeveer een jaar samen, hoewel het stel afgelopen mei wel even uit elkaar ging. Monica, goed voor ruim 390.000 volgers op YouTube, stopte onlangs met haar dagelijkse vlogs. Voortaan is ze wekelijks te zien. ,,Ik ben de laatste tijd meer op mijn privacy gesteld'', legde ze haar keuze uit. ,,En ik heb niet meer de behoefte om alles constant te delen en daar kritiek over te krijgen.''