Volgens experts is het goed dat Waylon met de billen bloot ging: ‘Juicekanalen een drama’

Babette van Veen keert alweer terug in GTST na abrupt ontslag

Babette van Veen maakt een halfjaar na haar gedwongen vertrek in Goede Tijden, Slechte Tijden alweer haar rentree in de langlopende RTL 4-soapserie. Haar personage Linda Dekker is vanaf volgende week weer te zien, zo maakte de actrice zondag bekend in RTL Boulevard.

26 juni