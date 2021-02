Volkszanger Frank van Etten en vriendin verliezen ongeboren kindje

‘De dag positief opgestaan maar dat is verandert in een ZWARTE DAG...’, schrijft Frank bij een zwarte afbeelding op Instagram. ‘Waar het ene kindje mag blijven leven is het andere kindje gestorven.’

Lees ook PREMIUM Gordon die een ander beticht van smaad en laster! Ik heb de hele lockdown nog niet zo hard gelachen

De 38-jarige zanger maakte in januari bekend dat Melanie in verwachting was van een tweeling. Die blijdschap is nu omgeslagen, waarbij intens verdriet om het verlies van het ene kindje en opluchting over de goede gezondheid van het andere kindje om voorrang vechten.

‘Verdrietig en blij tegelijk dat het ene kindje goed is maar de andere is gestorven en dat zet toch alles even stil voor ons. We moeten dit even een plekje geven’, aldus Frank.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: