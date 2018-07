Voor de liefhebbers: puistenexpert Dr. Pimple Popper op Nederlandse tv

Volgens TLC Nederland-woordvoerster Sabrina Onos - 'ik kan er zelf amper naar kijken' - staat de reeks elke donderdag gepland op primetime, oftewel negen uur 's avonds. ,,Een tijdstip waarop de meeste kinderen al in bed liggen. We zijn erg benieuwd hoe deze reeks van Sandra Lee in ons land gaat scoren. Waarschijnlijk goed, want dit bizarre genre heeft wereldwijd waanzinnig veel fans.'' Zelf heeft Onos de eerste aflevering al 'enigszins' gezien. ,,Met samengeknepen ogen, want het is niet echt mijn ding. Maar voor vele anderen dus wel.'' Of de dermatologe ook in Nederland met scalpels, naalden of vingers aan de slag gaat, is onduidelijk.