Voor de zoveelste keer werd pijnlijk duidelijk dat Khalid niet luistert naar de antwoorden van zijn gasten

Spoor­loos-presenta­tor Derk Bolt trekt fraudever­haal in twijfel: ‘Ik blijf in Edwin Vela geloven’

Derk Bolt trekt in twijfel of fixer Edwin Vela mensen echt heeft opgelicht. Dat zei de Spoorloos-presentator gisteravond voor het oog van 542.000 kijkers in talkshow Khalid & Sophie. ,,Iedereen weet nu zeker dat hij een plaatsje in de hel verdient, terwijl ik nog geen bewijs heb gezien.” De geadopteerde Kristian van der Mark, die foutief was gekoppeld aan een halfbroer, noemt de reactie van Derk Bolt in de talkshow ‘heel vreemd’ (lees zijn volledige reactie hieronder).

10:38