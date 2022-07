Voor het charisma van Harry Styles is zelfs de Ziggo Dome te klein

Lena heeft haar idool iets te vragen. ,,Can you please out me to my dad,” staat er op het karton dat ze op de derde rij met gestrekte arm boven haar hoofd houdt. Harry Styles heeft het gelezen. “Hij weet het nog niet? Zal ik even bellen?” En hup, daar gaat een mobieltje van meisjeshand tot meisjeshand naar voren tot hij tussen de vingers van het grootste popdiool van Europa belandt.