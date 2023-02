Voor het eerst heeft festival Lowlands drie vrouwelijke headliners, prijs ticket stijgt naar 300 euro

Eilish stond vier jaar geleden als pas 17-jarige popster in de Alpha en het podium was destijds al eigenlijk te klein voor haar. Nu keert ze dus terug, in Nederland op Lowlands en hetzelfde weekend in België op Pukkelpop, nadat ze in Europa deze zomer ook festivals als Rock en Seine, Leeds Festival en Sziget aandoet. Florence and the Machine stond voor het laatst op Lowlands in 2009. Nothing But Thieves stond een paar maanden geleden nog in een volle Ziggo Dome en treedt in het Lowlandsweekend ook op bij het Highfield Festival in Duitsland.