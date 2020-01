Voor het eerst mannelijke presentatoren bij Hart van Nederland

Steendam (40) werkt momenteel nog voor Telegraaf TV. Klok (27) presenteert bij RTV Drenthe. Het is niet de eerste transfer bij Hart van Nederland de laatste tijd. De komst van NOS Jeugdjournaal-presentator Siham Raijoul (33) werd in november aangekondigd.

,,Ik kijk ernaar uit om items te maken over het nieuws dat Nederland bezighoudt en dit ook elke avond aan meer dan 1 miljoen mensen te presenteren”, zegt Steendam. Klok was als kind zo'n fan van Hart van Nederland dat hij er zelfs een complete website over maakte. ,,Dat ik vijftien jaar later als redacteur bij Hart van Nederland ga werken en het programma ook nog eens regelmatig mag presenteren is voor mij dus letterlijk een jongensdroom die uitkomt.:

Oud-presentatoren Gallyon van Vessem (51) en Selma van Dijk (50) kregen in oktober te horen dat er voor hen geen plaats meer was bij het het nieuws- en human-interestprogramma. Zij reageerden ontstemd nadat Talpa-baas John de Mol even na de bekendmaking van de ontslagen in het programma De Wereld Draait Door suggereerde dat de vrouwen over hun houdbaarheidsdatum waren. Zij kregen daarop de nodige bijval van mensen die daar leeftijdsdiscriminatie in zagen.