‘Voorlopig geen liedjes’ voor Orgel Joke na spoedopname in ziekenhuis; Knalbal Halle leeft met haar mee

Internetberoemdheid Joke Meijer (73), beter bekend als Orgel Joke, is gisteravond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze is meteen geholpen aan een inwendige bloeding rond haar bekken en maakt voorlopig geen muziek meer.

Dat melden haar zoons Jeffrey en Richard vandaag op Instagram. ‘Een paar dagen had ze al veel last van veel spontane, grote blauwe plekken en dit verergerde gisteren met veel pijn in de buik’, schrijven ze bij een foto van een infuus. ‘Oorzaak is een zeldzaam probleem met het stollingsmechanisme van het lichaam, dat interne bloedingen veroorzaakt.’

Het gaat naar omstandigheden goed met Joke, vandaag moet na onderzoek meer duidelijk worden. ‘Met daarbij een plan voor herstel. Voorlopig zal Joke dus geen liedjes spelen, waar ze zoveel plezier aan beleeft.’

De muzikant is in elk geval ‘in goede handen van het ziekenhuispersoneel’, aldus haar zoons. ‘We hopen dat ze snel weer opknapt.’

Streep door terugkeer van Orgel Joke naar de Achterhoek

Meijer groeide afgelopen zomer uit tot dé sensatie van het Achterhoekse muziekfestival de Zwarte Cross. Orgel Joke zou zondagmiddag haar rentree maken in de Achterhoek bij het Knalbal in Halle, maar daar gaat door haar medische situatie een streep door.

,,Gezondheid gaat voor alles. Wij wensen Orgel Joke heel veel beterschap en hopen haar gauw weer op het podium te zien". laat de organisatie van het feest weten. In Halle was nog de stille hoop dat Meijer over twee - wanneer het grote eindejaarsfeest is - alsnog zou optreden. Dat lijkt gezien de het bericht van haar zonen niet waarschijnlijk.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: