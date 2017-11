Voormalig assistent Gosschalk: Job kon ook manipulatief zijn

Volledig scherm Gosschalk © ANP Kippa ,,Een van de slachtoffers, een acteur, belde mij laatst op en vroeg: ‘Guido, jij hebt toch ook wel iets gemerkt en geweten?’ En vervolgens: ‘Want elke medewerker die wél iets dacht of een vermoeden had en nu zegt van niets te hebben geweten, heeft bloed aan zijn handen.’ Dat heeft mij aan het denken gezet. Want ik kan die acteurs en mijzelf nooit meer recht in de ogen aankijken als ik zou zeggen: Ik had geen idee.’’



Kemna Casting houdt stellig vol dat niemand wist van Job Gosschalks seksueel grensoverschrijdende gedrag. Deze krant sprak de afgelopen weken talloze mensen uit de film- en televisiewereld en oud-medewerkers van Kemna Casting, die dit weigeren te geloven. Guido Goossens, jarenlang Gosschalks assistent, is de eerste die dit durft te zeggen zonder anoniem te blijven.

,,Wat ik kan zeggen, in alle eerlijkheid, is dat de geruchten toen ook al rondgingen in het wereldje. Vooral door Jobs avond- en weekendcastings. Dubieuze werktijden, omdat dan verder niemand van Kemna aanwezig was’’, aldus Goossens, die tussen 2003 en 2006 in zijn functie achter een bureau met uitzicht op de hele werkvloer zat. Hij hielp Gosschalk onder meer bij de casting voor de soap Het Glazen Huis, de ziekenhuisserie IC en Paul Verhoevens oorlogsfilm Zwartboek. ,,Ik kaartte het niet aan bij Job, omdat ik er niet direct iets achter zocht. Ik was ook jonger en keek tegen hem op.’’



,,Destijds wist ik niet wat ik ervan moest denken, omdat niemand met bewijs kwam. Ik had het slechts van horen en zeggen. Tot nu deed ik niet mijn verhaal, omdat ik mij in eerste instantie niet bewust genoeg was van het mogelijke leed en verdriet dat inmiddels zoveel mensen is aangedaan. Mensen met maar één droom, acteur worden.’’



Goossens blikt terug op zijn jaren bij Kemna Casting. ,,Jobs gedrevenheid en expansiedrift maakte hem krachtig en machtig. Je kan alles over hem zeggen, maar hij was de beste casting director van Nederland. Hij was ook een baas met vele gezichten. Lief, charmant, geestig, zeer intuïtief, maar ook manipulatief. Met zijn zeer gevoelige voelsprieten – waar ligt iemands kracht en/of zwakte – kon hij aan de haal gaan.’’

Persoonlijk beveiligd

Andere oud-medewerkers vertellen deze krant dat Gosschalk ooit enkele dagen persoonlijk werd beveiligd na een conflict met een ‘cliënt’. Goosens: ,,Dat kan ik helaas niet ontkennen. Er liep inderdaad een paar dagen een officiële beveiliger met Job mee op kantoor. Hij werd bedreigd door een jongen van rond de 20, ik vermoed Turks of Marokkaans. Waar het precies om ging, was mij niet duidelijk, maar die jongen kwam verhaal halen op kantoor en had haat in zijn ogen. Hij was ‘in zijn eer aangetast’. Job was zichtbaar geëmotioneerd en bang.’’

Dit verhaal, de avond- en weekendcastings, het gespeculeer door collega’s op en rond de werkvloer. ,,Ik kan me niet voorstellen dat wat mij niet is ontgaan, anderen wél is ontgaan’’, vervolgt Goossens. ,,Als alle medewerkers van Kemna Casting beweren dat ze van helemaal niets wisten, vind ik dat zeer ongeloofwaardig.’’

Ook over Goossens gaat een verhaal over een voorval met Gosschalk de ronde. De voormalig castingassistent vertelt over een ‘afscheidsfeestje’, even voordat hij een paar maanden ging reizen. Hij kreeg een ‘portable dvd-speler’ cadeau. ,,Na het feestje bleven we met z’n tweeën over. ‘Eens kijken of hij werkt’, riep Job die er vervolgens een pornofilm instopte en afspeelde. Ik moest lachen en klapte hem na een tijdje weer dicht. Dat was het. Ik vond het toen een grapje, ik ben ook absoluut geen #metoo-slachtoffer. Ik denk nu achteraf alleen: zoiets hoort eigenlijk niet bij een gezonde werkrelatie.’’

,,Ik hoop dat alle acteurs die door deze bizarre praktijken zijn beschadigd, er weer bovenop zullen komen’’, besluit Goossens. ,,En dat Job, ondanks dat ik het totaal niet eens ben met wat hij deed, mensen om zich heen heeft die hem steunen. Uiteindelijk is iedereen in deze kwestie een verliezer.’’