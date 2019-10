Voormalig Desperate Housewives-ster gespot in gevangenispak na fraude

Huffman draagt een groene overall met daarop haar gevangenisnummer: 77806-112. Dat is te zien op de foto's en op een filmpje, die zijn gemaakt toen haar man, acteur William H. Macy, en dochter op bezoek kwamen.

Naast de celstraf moest de voor een Oscar genomineerde actrice een boete van 30.000 dollar (27.000 euro) betalen en krijgt ze een taakstraf van 250 uur. Zij heeft haar excuses aangeboden voor haar rol in de universiteitsfraude. In totaal zijn in de zaak ruim vijftig mensen opgepakt, onder wie Full House-actrice Lori Loughlin. Zij moet naar verwachting begin 2020 voorkomen.



Huffman zit haar straf uit in een federale gevangenis in Dublin, Californië. In het complex zitten 1230 andere vrouwelijke gevangenen. Huffman hoeft er maar relatief kort te verblijven: waar zij slechts dertien dagen vastzit, heeft de gemiddelde gevangene in het complex vijf jaar celstraf.