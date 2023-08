Voormalig GTST-actrice Chrisje Comvalius op 75-jarige leeftijd overleden: ‘Ik sterf zonder boosheid’

Actrice Chrisje Comvalius, die vier jaar lang Dorothea Grantsaan speelde in Goede tijden, slechte tijden , is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde vredig in haar slaap, meldt productiebedrijf Banijay Benelux aan deze site. Comvalius leed aan alzheimer en was onlangs nog het gezicht van een grote publiekscampagne.

De op Aruba geboren Comvalius was tussen 1998 en 2022 actief als actrice, met haar rol in de RTL 4-soap als bekendste werk. Ze had een grote rol als Dorothea, de moeder van Bing Mauricius (Everon Jackson Hooi) en de vrouw van Jef Alberts (Bartho Braat). Ze werd in 2008 uit de serie geschreven, volgens haar omdat de makers wilden verjongen en zij te oud was. De makers ontkenden dat.

Ze vond haar vertrek vervelend, ook omdat er met haar een persoon van kleur vertrok. ,,Je hebt een zwarte vrouw in de serie, doe er wat mee’’, zei ze. ,,Voor mij gebeurde dat niet genoeg.’’ Comvalius laat één zoon achter, die haar de afgelopen tijd verzorgde. Na haar scheiding op haar 28ste ging ze geen relaties meer aan, ‘omdat het gewoon niet bij me past’.

Onder anderen actrice Jasmine Sendar staat op Instagram stil bij haar overlijden. ‘Rust in vrede en kracht, dushi!’ schrijft ze. ‘Je was een bijzonder mens.’

Niet meer computeren en lezen

Comvalius kreeg in 2020 de diagnose alzheimer. Dat is de meest voorkomende vorm van dementie, die gepaard gaat met geheugenproblemen en een verminderd vermogen om te denken en begrijpen. De actrice merkte dat ze ‘te lang moest werken’ om teksten uit haar hoofd te leren en voelde zich ‘raar’.

Met een publiekscampagne wilde ze duidelijk maken dat een ongeneeslijke ziekte niet betekent dat je ‘uitbehandeld’ bent, omdat er palliatieve zorg bestaat voor de laatste levensfase. ‘Telefoneren lukt me inmiddels nog net, computeren kan ik niet meer’, vertelde ze in het kader van de campagne. ‘Maar het grootste verlies is dat ik geen boeken meer kan lezen.’



De actrice had ook last van haar hart, dat al bij haar geboorte te klein was. ‘In 2021 mislukte een operatie aan mijn hartklep en ging deze lekken’, vertelde ze. ‘Door onder andere de coronapandemie werd ik te laat opnieuw geopereerd. Daardoor kon de chirurg de ontstane bloedprop niet meer verwijderen. (...) Ik krijg sindsdien medicijnen om het einde uit te stellen.’

‘Prettig als ik niet meer wakker word’

Naar dat einde keek ze soms uit, omdat ze fysiek zo achteruitging. ‘Het zou prettig zijn als ik op een morgen niet meer wakker word’, zei ze. Tegelijkertijd zat ze niet bij de pakken neer en bleef ze positief én actief.

‘Dat ik 75 heb mogen worden, vind ik gewéldig. (...) Als ik niets meer kan doen, word ik ongelukkig. Als ik geen voorstelling meer kan bezoeken bijvoorbeeld. Van zo’n inspanning krijg ik even een terugslag, maar kwaliteit van leven gaat voor mij boven een lang leven.’

Ze benadrukte dat ze ondanks haar aandoeningen zou sterven ‘zonder angst of boosheid’. ‘Van mijn vader leerde ik als klein meisje een wijze les over heengaan. ‘Is oma nu weg?’ vroeg ik na haar overlijden. ‘Jij vindt energie toch zo’n mooi woord’, antwoordde hij. ‘Nou, alles is energie. Oma is dus alles, al die mooiste energie’.’

Volledig scherm Chrisje Comvalius op een poster voor de publiekscampagne. © Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Volledig scherm Chrisje Comvalius in 2012. © BrunoPress/Patrick van Emst

