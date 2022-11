Voortvarende start van Streamingdienst SkyShowtime

SkyShowtime, dat deze week met een party in Amsterdam werd gelanceerd, denkt goede troeven in handen te hebben met de catalogus van filmstudio Paramount, bestaande uit recente films als Top Gun: Maverick , Jurassic World Dominion , Minions , Downton Abbey (de speelfilmversie) en The Bad Guys .

Behalve deze bewezen bioscoophits mikt SkyShowtime ook op prestigieuze televisieseries. Beschikbaar zijn nu al de Star Trek-serie Strange New Worlds, waarin de voorgeschiedenis van het ruimteschip Enterprise centraal staat, een televisiebewerking van de videogame Halo, waarbij Steven Spielberg betrokken is, en een uitvoerige televisieversie van de vampierenhit Let the Right One In.