Voorwaardelijke celstraf voor Temptation-verleidster Yana

video Moord op rapper XXXTentaci­on waarschijn­lijk ongeplande actie

12:10 De dood van de succesvolle Amerikaanse rapper XXXTentacion bij een schietpartij in Florida is naar alle waarschijnlijkheid geen gerichte moordaanslag geweest. De als Jahseh Onfroy geboren twintigjarige rapper werd maandag doodgeschoten voor de deur bij een motordealer in Deerfield Beach, ten noorden van Miami.