Voxpop: Kritisch met een knipoog

De tv-maker verleidt het Amerikaanse koffieconcern Starbucks tot de bekentenis dat ze belasting ontduiken, onderzoekt hoe klantvriendelijk ministers en staatssecretarissen zijn tegenover toeristen die Nederland bezoeken en onderwerpt en passant Kamerleden aan een test over hun IT-kennis. Met deze laatste aflevering begint de serie vandaag (zie de video boven). Maalderink (26): ,,Geert Wilders wist alles over Zero-days, VPN-verbindingen en DDoS-aanvallen, Alexander Pechtold had er minder verstand van, maar leerde veel van zijn kinderen. En Sybrand Buma vond het onzin dat een politicus al deze termen moet kennen. Dat Wilders er veel van wist, heeft er mee te maken dat de site van zijn eigen PVV dergelijke aanvallen heeft moeten doorstaan.''

In de serie Voxpop gaat Maalderink, wiens filmpjes ook regelmatig langskomen in tv-programma's als Jinek, Pauw en DWDD, op pad naar aanleiding van actuele thema's. De privacy bijvoorbeeld. Die komt terug in het IT-onderzoek, maar ook in een aflevering die in Zwolle werd opgenomen. Daar stelde de tv-maker voorbijgangers de vraag wat zij te verbergen hebben. ,,Die vraag stelde ik voor mijn YouTubekanaal eerder ook in andere steden en ik merk dat mensen zich steeds bewuster worden van het belang van privacy. Mede door het recente referendum, denk ik. Een jaar geleden had in Utrecht driekwart van de mensen niets te verbergen, nu was dat nog maar een kwart.''