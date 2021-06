Daarnaast wilde Slob weten of VPRO-directeur Lennart van der Meulen bij de film betrokken was, aangezien hij voorheen campagneleider was bij D66. ,,Dat was niet zo’’, aldus Van Engelen. ,,Hij is algemeen directeur en onze journalistieke afdeling handelt autonoom en onafhankelijk. In het redactiestatuut is ook vastgelegd dat de directie zich niet met de producties mag bemoeien. Hij was op geen enkele manier inhoudelijk betrokken.’’

Slob moest vandaag toegeven dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. In antwoord op vragen van PVV-Kamerlid Martin Bosma schreef Slob eerder dat D66 volgens hem ‘geen betrokkenheid bij of invloed had op de documentaire’. Dat klopt echter niet. Uit stukken die zijn opgevraagd door GeenStijl blijkt dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich wel degelijk hadden uitgesproken bij de makers.

Slob zei dat hij zich destijds had gebaseerd op een verklaring van de omroep, waarvan hij nu opheldering wil. ,,Ik merk dat er licht zit tussen het antwoord dat ik toen kreeg en wat er nu naar buiten is gekomen.”

Daar is volgens de VPRO niets van waar. ,,De betrokkenheid van de partij bij de documentaire was alleen productioneel. Het ging om agenda’s en beschikbaarheid, zodat de makers wisten wanneer ze konden filmen. Dat hebben we toen tegen Slob gezegd en zeggen we nu weer tegen hem’’, aldus Van Engelen.

,,Toen de film af was, heeft wel een voorvertoning plaatsgevonden voor de partij. Dat is gebruikelijk bij zo’n journalistiek product, zodat de partij kon wijzen op eventuele feitelijke onjuistheden, zaken die off the record waren gezegd of uit de context waren gehaald. De makers bepaalden vervolgens zelf wat ze daarmee deden.’’

Dat benadrukte Kaag zelf vanmiddag ook, nadat ze had toegegeven dat ze toch wél wist dat het campagneteam van D66 aanpassingen had voorgesteld in de documentaire.

Slob zei vanmiddag dat er ‘zeer waarschijnlijk’ een onderzoek naar de zaak komt door het Commissariaat voor de Media. Dat heeft al contact gehad met de NPO en de VPRO. De ombudsman van de NPO, Margo Smit, onderzoekt eveneens de totstandkoming van de documentaire.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemde de documentaire eerder al journalistiek gezien geen slimme zet. Vooral de periode waarin die gemaakt is, de verkiezingstijd, kan ervoor zorgen dat de ‘strikte onafhankelijkheid in twijfel wordt getrokken’, liet Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, weten.

