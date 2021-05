Vrachtwagen vol Meiland-wijn omgekieperd

Slecht nieuws voor Martien Meiland en Britt Dekker: kijkcij­fers storten in

15 mei De vrijdagavondshow First & Last van Martien Meiland en Britt Dekker is niet het succes geworden wat de twee ervan verwacht hadden. De eerste aflevering begon vier weken terug nog hoopvol met 751.000 kijkers, die cijfers zijn inmiddels gehalveerd. Gisteren zaten er nog 379.000 kijkers voor de buis.