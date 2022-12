Vragen over relatie met Maan frustreren Goldband-zanger: 'Gaat ineens nog maar weinig over muziek’

Op het Caribische eiland verscheen dan ook de eerste foto van Gerlach op de Instagram-pagina van Maan. Sindsdien krijgt de Goldband-zanger veelvuldig vragen over zijn relatie met Maan. ,,Het gaat ineens nog maar weinig over de muziek”, zegt hij in Trouw. ,,Ik begrijp het wel. Maar het is ook vermoeiend. Ik snap dat het voor mensen interessant kan zijn, maar op een gegeven moment is het klaar.”