Vreugde bij Even tot hier, venijn bij Alberto Stegeman en een weigering van Tik 'm aan

Waarom de AD Media Prijzen 2021?

In de AD Mediapodcast praten Dennis Jansen, Mark den Blanken, Manuel Venderbos en Angela de Jong elke dinsdag over ontwikkelingen in de media. De laatste weken ging het erg vaak over Even Tot Hier en kwam er steeds één vraag terug: waarom heeft dat programma nog nooit een prijs gewonnen? Daarop werd besloten om dan zelf maar een tv-prijs in het leven te roepen voor ‘Het beste programma dat onterecht nog nooit een prijs heeft gewonnen’, en meteen een paar andere categorieën mee te pakken. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt, al reageerden niet alle winnaars even sportief. Video’s van deze uitreiking en reacties van de winnaars vind je hieronder, samen met de complete juryrapporten. Boven het artikel vind je de eindejaarspodcast over de prijzenregen en de hoogte- en dieptepunten van 2021. BN’ers en tv-makers die zich genegeerd en miskend voelen, hoeven niet te wanhopen. Volgend jaar maken ze een nieuwe kans.

Beste programma dat onterecht nog nooit een prijs heeft gewonnen

Genomineerden:

Even Tot Hier

Oogappels

Expeditie Robinson

Uit het juryrapport: ,,Wat Niels van der Laan en Jeroen Woe elke week presteren is van zeldzaam niveau op de Nederlandse tv. Alleen zij kunnen moeiteloos schakelen tussen de rellen in Rotterdam, de zeventien basisregels voor corona die je niet moet verwarren met de Hazes-regels (‘houd het anderhalve maand vol bij je vrouw’) en de ravage die botox heeft aangericht in het gezicht van Linda de Mol. Om vervolgens de meest ingewikkelde kwesties in een liedje van 1 minuut uit te leggen.



Ondanks hun toegenomen populariteit durven ze nog steeds de grenzen van de humor en goede smaak op te zoeken én er af en toe overheen te tuimelen. Eigenlijk ziet de jury maar één minpunt: elk seizoen is steevast te kort.’’



Lees hier hele juryrapport. Bekijk hieronder de video met de reactie van Niels van der Laan en Jeroen Woe.



Beste personage uit een Nederlandse dramaserie

Genomineerden:

Merel Larooi - van Voorst (Oogappels)

Ludo Sanders (GTST)

Maarten Meinema (Buza)

Uit het juryrapport: ,,De Nederlandse tv kent een aantal iconische personages, maar Merel Larooi - van Voorst uit Oogappels steekt er met kop en schouders bovenuit. Ze is het archetype tijgermoeder, bemoeial en controlfreak. Een vrouw met weinig geduld met en compassie voor de mensen om haar heen. En ook niet voor zichzelf trouwens.



Merel is natuurlijk een karikatuur, maar actrice Malou Gorter speelt haar zodanig dat ze een geloofwaardig mens van vlees en bloed wordt, compleet met onzekerheden en verlangens die naarmate de seizoenen vorderen steeds meer naar de oppervlakte komen.‘’



Lees hier het hele juryrapport. Bekijk hieronder de video met de compleet verraste Malou Gorter als ze overvallen wordt met de prijs.



Leukste Belg op de Nederlandse tv

Genomineerden:

Dieter Coppens

Tom Waes

Miguel Wiels

Uit het juryrapport: ,,Dieter Coppens is het best bewaarde geheim van Vlaanderen. In het onvolprezen Down the Road gaat hij op reis met een groep jongeren met Down. Behalve reisleider, organisator en chauffeur, is hij vader, mentor en vriend van jongeren. Hij praat even makkelijk met hen over scheten laten aan tafel als over prille verliefdheid en hun dromen voor de toekomst. Ondertussen laat hij ze, haast terloops, een paar stappen zetten op weg naar grotere zelfstandigheid. Eigenlijk verdient elk mens een Dieter in zijn of haar leven.’’



Lees hier het hele juryrapport. Bekijk hieronder de video met Dieter Coppens, die ook reageert op het feit dat Gordon de Nederlandse versie van Down The Road gaat presenteren.



Vooral dóórgaan

Genomineerden:

Fidan Ekiz en Renze Klamer

Olav Mol en Jack Plooij

Joep Sertons en Babette van Veen

Uit het juryrapport: ,,Zelden toonde de tv-wereld zich zo lelijk als naar Fidan Ekiz en Renze Klamer dit jaar. De twee presentatoren verkeerden begin juni in de veronderstelling dat ze na een korte vakantie een derde seizoen van De Vooravond mochten maken. Maar achter hun rug besliste BNNVara anders en zocht opvolgers die zogenaamd meer ‘urgentie’ zouden uitstralen.



Deze prijs is een hart onder de riem voor de twee presentatoren. Niet dat De Vooravond perfect was en er geen verbeterpunten waren. Maar wat het zo fijn maakte om naar te kijken, was dat daar eindelijk eens twee presentatoren zaten die hun afwijkende mening niet onder stoelen of banken staken. En je werd als kijker vrolijk van De Vooravond, wat je van de huidige talkshows om 19 uur niet kunt zeggen.’’



Lees hier het hele juryrapport. Bekijk hieronder de video waarin Fidan Ekiz en Renze Klamer samen reageren op de prijs en hun pijnlijke verwijdering uit de vooravond van NPO 1.



Grootste ijdeltuit op de Nederlandse tv

Genomineerden:

Alberto Stegeman

Humberto Tan

Diederik Gommers

Uit het juryrapport: ,,In het laatste seizoen van Undercover in Nederland draaide het niet langer om Hindoestaanse kwakzalvers en andere kleine kruimeloplichters, maar om Alberto Stegeman zelf. Hij was al niet vies een vermomminkje hier en daar. Maar inmiddels verbeeldt hij zich de nieuwe Wendy van Dijk te zijn en heeft zijn eigen Ushi of Dushi gecreëerd: de 60-jarige Jacques ten Cate. De vermomming dient slechts één doel: dat de aflevering nog nèt iets meer om hem, de grote Alberto Stegeman, draait. De enige die daarmee wordt ontmaskerd, is hij zelf. Als grootste ijdeltuit van Nederland.’’



Lees hier het hele juryrapport. Bekijk hieronder de video waarin Alberto Stegeman met enig venijn richting Angela de Jong de prijs voor grootste ijdeltuit in ontvangst neemt.



De Showcolade Mispoes

Genomineerden:

Tik ‘M Aan

Dino’s Bezorgservice

Vrijwel alles van SBS 6

Uit het juryrapport: ,,Waar NPO 1 zich afgelopen jaren ontwikkelde tot zender voor goed uitgekiende programma’s die een groot publiek aanspreken en een gevoel van saamhorigheid oproepen, moest het roer dit jaar ineens om. De NPO 1-kijker was te oud bevonden, jong en snel werd het devies. Het leverde een reeks infantiele formats op waar ze zich bij de commerciële omroep nog de ogen voor uit het hoofd zouden schamen. Alle ellende begon met Tik M Aan!, een programma over kettingreacties - Rube Goldbergmachines in YouTube-jargon. NPO 1 had vermoedelijk een gat in het zaterdagavondschema en zag bij de collega’s van kinderzender Zapp nog een formatje liggen dat in de huidige tv-trend van legoën en knikkeren past. Mooie gelegenheid om Emma Wortelboer in een naveltruitje te hijsen en op z’n tijd ‘watte?’ of ‘wow’ te laten roepen. En dat werd nog uitgezonden ook.’’



Lees hier het hele juryrapport. Bekijk hieronder de video waarin Manuel Venderbos op bezoek gaat bij BNNVara om de prijs langs te brengen, maar daar stuit op Frank Evenblij die de prijs weigert.