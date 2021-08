Vriend Emma Heesters moest wennen aan ‘elke keer feest’ in bed: ‘Bij hem pak ik de jarretels’

De vriend van Emma Heesters (25) heeft er behoorlijk aan moeten wennen dat het met haar ‘elke keer feest is’ in bed. De zangeres draagt al graag luxe lingerie als ze alleen slaapt, maar doet er een schep bovenop wanneer ze bij Anderlecht-voetballer Wesley Hoedt is. ,,Dan komen de jarretels tevoorschijn.’’

,,Ik heb misschien een keurig imago, maar Wesley weet inmiddels wel beter’’, vervolgt ze in de nieuwe Beau Monde. ,,Sensualiteit is belangrijk voor me; het is krachtig om als vrouw in de slaapkamer jezelf te durven zijn. Lingerie is daar een belangrijk onderdeel van.’’

Een simpel kanten randje is dan niet genoeg. ,,Ik draag altijd setjes, want ik kan er niet tegen als de beha en de string niet bij elkaar passen. En het moet kwaliteit zijn, niet dat goedkope kreukende satijn.’’



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel ze haar vriend graag verrast met haar ondergoed, draagt ze het niet voor hem. ,,Mooie lingerie draag ik ook als ik niet bij Wesley in Brussel ben. Dat draag ik gewoon voor mezelf. Als ik bij Wesley ben, komen de jarretels tevoorschijn, dan pak ik echt uit. Hij was dat niet gewend, dat het elke keer feest is in bed.’’

Quote Een man die niet kan dansen, is waarschijn­lijk ook niet goed in bed Emma Heesters

Staren naar haar mond

Sensualiteit zit voor de YouTube-ster overigens ook in hele andere dingen. ,,Ik was heel benieuwd naar de moves van mijn vriend’’, vertelt ze. ,,Hoe danst hij? Want een man die niet kan dansen, is waarschijnlijk ook niet goed in bed. Tijdens onze eerste date keek Wesley ook steeds naar mijn mond. Later biechtte hij op dat hij me de hele avond al wilde zoenen.’’

Volledig scherm Emma Heesters. © EM-Press/Patrick van Emst

De voetballer is duidelijk een ‘vurig’ type, aldus Emma. ,,Soms hebben we knallende ruzie, maar het zit gewoon goed. Dan is het extra leuk om in de slaapkamer uit te pakken met een mooi setje. Voor mezelf en voor hem, omdat het goed is om je best te blijven doen in een relatie.’’



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nerveus voor shoot

Naast Wesley kreeg onlangs ook de rest van Nederland het lichaam van Emma te zien dankzij een campagne van lingeriemerk Hunkemöller. Voor de bijbehorende fotoshoot was ze behoorlijk nerveus.

,,Voor fotoshoots in magazines of mijn eigen projecten, zoals een albumcover, heb ik vaker model gestaan, maar dat is echt iets anders dan bijna helemaal uit de kleren gaan. Zeker voor zo’n grote campagne. En hoewel looks ook in de muziekindustrie belangrijk zijn, gaat het in mijn werk uiteindelijk toch om mijn stem, om de muziek. Poseren in lingerie is echt iets anders.’’

Emma coverde bij Qmusic onlangs het nummer Afscheid nemen bestaat niet: