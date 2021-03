Vriend Maxime Meiland: Dat de baby ‘zo snel zou lukken' zagen we niet aankomen

Leroy Molkenboer, de vriend van Maxime Meiland, kan zijn geluk niet op nu hij samen met haar een kindje verwacht. De 29-jarige cameraman vertelde vanmorgen in gesprek met Frank Dane op Radio 538 hoe roze de wolk is waarop hij zweeft.

Leroy en Maxime maakten gisteren via Instagram bekend dat ze samen een kind verwachten. De twee lieten weten ‘dolgelukkig’ en trots’ te zijn. In de Ochtendshow van Frank Dane ging Leroy uitgebreid in op het heugelijke nieuws.

,,Je wordt vader Leroy. Hoe voelt het, hoe is dat?”, wil Frank Dane weten. ,,Het voelt geweldig. Eindelijk mochten we het gisteren vertellen, want we weten het natuurlijk al een aantal weken en toen kwam gister het hoge woord eruit dat Maxime zwanger is”, aldus Leroy.

Frank Dane: “Was het gepland?”

Leroy: “Ja, het was zeker gepland.”

Sidekick Hannelore Zwitserlood wilde weten hoe schoonvader Martien reageerde op het heuglijke nieuws. Leroy: ,,Hij kreeg spontaan tranen in zijn ogen. Hij vond het zo mooi. Ze wisten al dat we ermee bezig waren, maar dat het zo snel gelukt was, dat hadden ze niet zo snel aan zien komen. Maar ze vonden het geweldig.”

,,Waarom zien we jou niet in de serie, wil je niet of mag je niet?”, wilde Zwitserlood vervolgens weten.

“Nou ik ben natuurlijk zelf cameraman en ik werk achter de schermen, maar ik kan verklappen dat jullie mij iets vaker gaan zien in de serie”, onthulde Leroy.

Quote Maxime is voor mij alles. Ik was altijd vrijgezel, genoot van het leven en ging naar feestjes. Tot je echt de ware tegenkomt Leroy Molkenboer

Met dochter Claire, die Maxime (25) kreeg met een andere man, kan hij vast wennen aan het vaderschap. De twee hebben volgens Leroy een heel goede band. ,,Je merkt dat Claire heel erg naar mij toetrekt. We zien elkaar zo veel en ze gaat me echt als een vaderfiguur zien. We doen leuke dingen samen en we zijn de hele dag aan het spelen als ik daar ben. Als ze dan ‘papa’ zegt, dan is dat toch geweldig om te horen.”

Het stel is pas sinds augustus bij elkaar, maar Leroy wist al snel dat Maxime de vrouw was met wie hij een kind wilde. ,,Zij is voor mij alles. Ik was altijd vrijgezel, ik genoot van het leven en ging naar feestjes. Tot je echt de ware tegenkomt. Zo voelt het wel voor mij’’, zei hij trots. ,,Ik ben nooit verliefd geweest en wij geloven allebei ‘als dit het is, dan is dit het’, en dat voelde voor ons ook echt zo. Ik ben niet van plan om bij haar weg te gaan en zij hopelijk ook niet bij mij.”

Bekijk hieronder onze video’s over de Meilandjes: