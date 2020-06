Vriend Miljuschka Witzenhausen schrok van haar pikante foto's

Miljuschka wil haar volgers laten zien hoe ‘een normaal lichaam eruitziet’ en precies dat is de reden dat ze ‘af en toe vlees showt’, legt ze uit aan Veronica Magazine. ,,Ik vind dat dat beeld van het perfecte plaatje moet veranderen. Het is ook een onzinnig beeld, want als een vrouw met haar partner in de slaapkamer is, denkt hij echt niet: goh, daar zit wel veel cellulite. Maar veel vrouwen denken dat wel.’’

Bang dat haar blootfoto's ordinair worden, is ze niet. ,,Ik heb natuurlijk ook kinderen. Ik heb niet voor niets nooit in de Playboy gestaan, want ik zeg altijd: ‘Mijn poes is voor Miljoes en voor niemand anders.’ Dus ik denk goed na over hoe ik op zo’n foto sta. Maar sexyness en verleidelijkheid zit ’m niet per se in bloot, bloter, blootst. Ik vind het sexy als je de levensvreugde bij iemand ziet. Dat probeer ik uit te dragen.’’