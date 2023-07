Vrienden flippen ‘ouwe meuk’ in De moeite waard?, Bob Sikkes likt vingers af bij ‘totale chaos’

's Lands bekendste aannemer Bob Sikkes is dinsdagavond razend enthousiast geworden van een monumentaal pandje in hartje Delft, dat hij vóór de verbouwing in het programma De moeite waard?! omschreef als ‘ouwe meuk’. Twee vrienden waagden zich aan het ‘flippen’ van een totale chaos.

Jurist Jan (55) en elektronisch ingenieur Kees (53) werken graag samen aan bouwprojecten en noemden zichzelf al snel het ‘academisch tegelteam’. Een huisje van 73 vierkante meter in Delft, dat vroeger in gebruik was als pakhuis, moet hun cash cow worden. Ze kopen het voor 285.000 euro en hebben een bouwbudget van 65.000 euro.

Waar presentator Tijl Beckand het een ‘hut uit het krijt’ noemt, en de makelaar waarschuwt voor ramen die ‘naar buiten vallen’, is bouwkundige Bob Sikkes compleet verliefd. ,,Wát te gek dit. Ik word hier heel blij van, van deze totale chaos’’, roept hij uit, kijkend naar niets meer dan wat muurtjes, verrotte draagbalken en een trap die op instorten staat. ,,Het is één ouwe meuk, maar er zijn dingen van al 200 jaar oud. Ik heb er meteen een beeld bij wat je ermee kunt doen. Als koper ga je voor charme.’’ Als de twee hun leven wagen om het donkere zoldertje te bekijken, wordt Sikkes nog blijer. ,,Hier zak je echt doorheen, maar ik word hier razend enthousiast van.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De woning van Jan en Kees in De moeite waard? © RTL

Jan en Kees slaan zich moedig door het bouwproces heen. Zwaarder wordt het als Kees besluit weer in een pak op een kantoor rond te gaan lopen. De omgevingsvergunning laat een tijdje op zich wachten, waardoor de beoogde verbouwingsperiode van zes maanden zo om is. Om geen tijd te verliezen wordt op tijd een makelaar ingeschakeld die het pandje met winst moet gaan verkopen. Dat Jan en Kees het huis duurzaam hebben gemaakt, is een grote plus. De vraagprijs wordt vastgesteld op een bedrag tussen de 450.000 en 475.000 euro. Een verkoopstyliste zorgt voor de puntjes op de i.

De uiteindelijke verbouwing duurt een jaar. Sikkes voelt een ‘lekker huis’. ,,Het is niet groot, maar een heel erg goed gelukt huis. Ik denk dat je een gelikte appel op de fruitschaal hebt gemaakt, en dat is belangrijk op deze markt.’’ Een stiknerveuze Jan en Kees kunnen rekenen op drie biedingen, van 420.000, 425.000 en 451.000 euro. Ze gaan akkoord met de laatste. ,,We begrepen dat de kopers een jong koppel zijn en graag naar Delft toe willen. Dat vinden wij leuk om te horen dat enthousiasme.’’

Volledig scherm De geflipte woning van Jan en Kees in De moeite waard? © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: