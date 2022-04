Vrienden van Amstel viert jubileum met grootste reeks ooit

De concerten vinden plaats van 5 tot en met 9, van 11 tot en met 16, van 18 tot en met 23 en van 25 tot en met 27 januari. ,,Elke editie blijkt de vraag naar kaarten groter dan het aantal shows wat we kunnen aanbieden. Daarom zijn we lang geleden met Rotterdam Ahoy in gesprek gegaan om eenmalig echt de hele maand januari vrij te maken voor deze feestelijke editie. We zijn blij dat dit gelukt is en dat we bijna 300.000 vrienden kunnen verwelkomen in de grootste Amstel kroeg van Nederland”, zegt organisator Thom Ligthart.