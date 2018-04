Vriendin Avicii is in diepe rouw: 'We dachten aan kinderen'

Het Tsjechische model Tereza Kačerová (25) was tot voor zijn overlijden de vriendin van Tim Bergling, zoals Avicii echt heet. Een week na zijn overlijden schreef ze een emotionele brief aan de dj, die haar grote steun en toeverlaat was. Daaruit blijkt dat het stel erop gebrand was hun relatie buiten de spotlights te houden, en dat ze aan

,,Lieve Tim. Ik heb de laatste dagen gewacht tot ik wakker zou worden, gewacht op iemand die me zou zeggen dat dit een zieke grap is, een of andere vreselijke fout. Ik denk dat het nu pas begint door te dringen dat ik je nooit meer opnieuw zal zien", aldus het model. ,,Elke keer dat ik ‘RIP’ en 'Avicii’ samen in een zin zag staan, of de datum van je overlijden, sloeg het bij mij weer in als een bom."

Volledig scherm © INSTAGRAM

,,Toen ik zag dat ze je pagina op Wikipedia hadden aangepast van is naar was, begon ik te huilen", schrijft ze. In de brief vertelt ze uitgebreid over hun eerste date (ze trok Tim het zwembad in met zijn telefoon nog in zijn broekzak, en hij kocht voor haar een rozenstal leg) en de redenen dat het stel goed bij elkaar paste.

Volledig scherm © INSTAGRAM

Aanwezigheid voelen

Volledig scherm Avicii - vriendin © INSTAGRAM

Tereza kan het nog steeds niet geloven of begrijpen dat haar vriend er niet meer is. Het koppel dacht ook al aan kinderen. Kačerová had zelfs al een naam in gedachten. ,,Ik heb je nooit meer kunnen overtuigen dat de naam van onze dochter Serafína moest worden." Net als de dj wou Tereza ver weg blijven alle media. "Ik was er altijd op gebrand om onze relatie buiten de spolights te houden, omdat ik wilde dat het alleen van ons was en ik geen behoefte had aan de gekte", schrijft ze. "Maar ik heb altijd gedacht, dat wanneer ik het met de rest van de wereld zou delen, ik tegen die tijd wel zwanger zou zijn van ons kind."

Je kan de volledige brief van Tereza lezen op Instagram:

❤️ Part 1/2 Een foto die is geplaatst door null (@terezakacerova) op 26 Apr 2018 om 19:35 PDT

❤️ Part 2/2 *** NOTE: Mexican Coke = Coca Cola obviously. *** Een foto die is geplaatst door null (@terezakacerova) op 26 Apr 2018 om 19:37 PDT

Het model deelde op haar profiel ook een filmpje met hun mooiste momenten van het koppel.