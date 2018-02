Vriendin BZV-boer Olke overleden aan gevolgen van borstkanker

In de special van Boer zoekt Vrouw in januari vertelden Olke en de Amerikaanse met Zuid-Afrikaanse roots openhartig over haar ziekte. Op dat moment hadden ze nog hoop dat de behandelingen zouden aanslaan en blikten ze positief richting toekomst. ,,Ik ben ziek, maar voor nu voel ik me goed'', aldus Karen. ,,We bekijken het positief, elke dag is er één.'' Olke liet eerder aan Omroep Fryslan los dat Karen zal worden behandeld en dat hij hoopte op een wonder. ,,Wij hadden toekomstplannen samen, en dat moet nu even wachten.'' Eenmaal terug in Amerika ging het echter snel slechter met Karen.



BZV-presentatrice Yvon Jasper heeft vandaag gereageerd op het overlijden van Karen. ,,We waren zo blij voor Olke dat Karen in zijn leven kwam. Ze was precies wat Olke zocht in een vrouw, hij bloeide helemaal op. We hebben Karen een aantal keren in Nederland mogen ontmoeten en hebben haar leren kennen als een bijzonder warme en liefdevolle vrouw. De laatste keer dat we haar zagen is pas een paar maanden geleden, toen we met elkaar in Limburg waren voor de opnames van de specials.''