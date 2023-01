Vriendin Jay-Jay Boske in verwachting van een meisje

‘Vanaf nu met z’n drieën op vakantie! Wat zijn we ongelofelijk trots en verliefd’, schrijft de presentator bij een video. Hierin is te zien hoe presentator Jay-Jay Boske en Sophie langsgaan bij een echoscopist en het geslacht van hun kindje te horen krijgen. ,,We kunnen niet wachten’’, wordt er gezegd, vlak voordat bekend wordt dat de twee een meisje verwachten.

,,Nee!’’ roept Boske vol enthousiasme. ,,Er is geen penis hier, dus...’’, verduidelijkt de echoscopist. ,,De baby is gezond, dat is het allerbelangrijkste.’’ Boske kan inmiddels zijn gelukkig niet meer op. ,,Ik vind het leuk dat het een meisje is.’’

Veel BN’ers feliciteren het stel op Instagram. ‘Niet normaal blij voor jullie!!!’, schrijft presentator Robbert Rodenburg. ‘Gefeliciteerd topper’, reageert Dave Roelvink. Rapper Kraantje Pappie schrijft: ‘Ik kan niet wachten op deze kleine prinses!’

Jay-Jay Boske en Sophie zijn bijna twee jaar samen. JayJay Boske wordt voor het grote publiek bekend als hij mee doet met het programma Expeditie Robinson waar hij op afvallerseiland een vriendschap opbouwt met boerin Bertie. Nu is hij regelmatig als presentator of analist in verschillende programma’s te zien. Sophie is fotograaf en deelt regelmatig mooie foto’s van de twee samen.

