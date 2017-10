Vriendin Masmeijer: Dit komt aan als een mokerslag

Er was zeven jaar geëist. ,,Dat hadden we nooit verwacht. Ik ben er misselijk van, kom bijna niet uit mijn woorden. Een mokerslag. We moeten dit even verwerken. Frank is dan ook even niet bereikbaar”, aldus Jaimy. Ze ‘gaat uit van hoger beroep’, zegt ze. ,,Maar in België weet je het nooit. Dan kan het altijd hoger uitvallen. We moeten dit echt even laten bezinken en zijn in beraad met de advocaten. Zij zijn bezig voor Frank, zodat hij in ieder geval niet terug hoeft naar België.”