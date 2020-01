Vriendin techmiljardair Elon Musk is zwanger van eerste kindje

Grimes plaatste onlangs een naaktfoto waarop een foetus in haar buik was gefotoshopt, waarop werd aangenomen dat de zangeres zwanger is. De muzikante bevestigde haar zwangerschap toen fans haar vroegen of haar nieuwe Twitter-account van haar digitale avatar War Nymph - een baby met glimmende rode ogen - haar kindje moet voorstellen. ,,Dit is geen social media account voor mijn ongeboren kind. Zorg alsjeblieft niet voor heisa rond mijn baby wiens privacy ik wil beschermen.”