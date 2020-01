Vriendin verlaat R. Kelly en begint aan ‘verwerkingsproces’

De zanger werd in de vorig jaar verschenen tweedelige documentaire Surviving R. Kelly door een aantal exen beschuldigd van seksueel en psychologisch misbruik. Clary en een andere jonge vrouw, Joycelyn Savage, waren de enigen die wel nog bij de muzikant bleven.

Een paar dagen geleden kregen de de twee vrouwen een heftige ruzie in het appartement van R. Kelly dat ze deelden terwijl de zanger in de gevangenis diverse misbruikrechtszaken afwacht. Een van de twee lekte geluidsopnames van de aanvaring aan The Shade Room. Daarin was te horen dat Clary Savage ervan beschuldigde seks met haar te hebben gehad terwijl ze minderjarig was.

Clary was 17 toen ze bij Kelly en Savage introk. Haar familie heeft jarenlang geprobeerd haar te overtuigen de zanger te verlaten. In verschillende interviews lieten haar ouders weten het idee te hebben dat hun dochter was gehersenspoeld. Clary verdedigde R. Kelly vorig jaar in een interview met Gayle King op de Amerikaanse televisie.