Vriendin Yuki Kempees op brute wijze mishandeld op straat: ‘Monster heeft mijn meisje gepakt’

Lizzy van der Ligt, de vriendin van Kris Kris Kross-ster Yuki Kempees, is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een onbekende man aangevallen op straat. Ze werd het ziekenhuis in geslagen, schrijft de muzikant zondag op Instagram. ‘Het is een pure uiting van zinloos geweld geweest en een monster heeft mijn meisje gepakt.’

Yuki’s vriendin was onderweg naar haar ouderlijk huis in Den Haag na een avondje stappen toen ze ontdekte dat iemand haar achtervolgde. ‘Voor ik het wist, werd ik door de man op mijn gezicht geslagen en viel ik op de grond. Zonder enige uitleg of beroving. Daarna sprong hij op de fiets van de vrouw en liet mij in een plas bloed achter’, schrijft ze zondag in haar Instagram Stories.

Van der Ligt moest naar het ziekenhuis, waar haar gezicht werd gehecht. ‘Ik heb me nooit onveilig gevoeld op straat en riep soms zelfs dat het allemaal wel ‘meeviel’, maar nu ik zelf dit volkomen zinloos geweld heb meegemaakt, wil ik dit vertellen om toch de boodschap te delen naar alle vrouwen en iedereen: pas alsjeblieft op buiten.’

Toen Yuki het slechte nieuws kreeg is hij ‘gevuld met woede en onbegrip’ naar Den Haag gereden. Daar trof hij zijn ‘lieve meisje aan met een volledig kapotgeslagen gezicht.’ De Kris Kross-ster noemt de dader ‘een monster’. Ook schrijft hij een moeilijke dag achter de rug te hebben gehad omdat hij het liefst bij haar wilde zijn, maar ook twee grote shows op de agenda had staan. Uiteindelijk werd er besloten het optreden door te laten gaan. ‘Met een gebroken hart heb ik op het podium gestaan en gedacht aan alle vrouwen die later die avond ook naar huis moesten. Het is blijkbaar een hele absurde wereld en bizar onveilig’.

Ook Yuki benadrukt waarom hij dit bericht met zijn volgers deelt. ‘En met die gedachte gaan we door en hopen we dat met dit delen, iedereen nog een beetje meer op elkaar en op zichzelf let’.

Volledig scherm Lizzy van der Ligt is in elkaar geslagen op straat. © Instagram Stories Lizzy van der Ligt

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: