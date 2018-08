Vrijgelaten Mick Harren vond cel 'hel op aarde'

,,Ik heb er echt heel veel spijt van. Ik zeg je eerlijk, het is de hel op aarde", zei Mick over zijn tijd in de cel. "En ik begrijp dat je gestraft moet worden voor je daden. Nou ik heb nu al mijn portie gehad, en ik weet nog niet wat mij te wachten staat."



Mick had op de bewuste avond naar eigen zeggen toevallig een nepwapen op zak. De zanger maakt er in zijn vrije tijd lampen van. Hij trok het uit zijn jasje toen hij zich bedreigd voelde door zijn stiefzoon. ,,Het heeft mij gered, want ik weet zeker: als ik dat niet had gedaan, dan had hij niet geschrokken en dan had ik misschien over drie weken pas wakker geworden in het ziekenhuis met een slangetje in mijn neus", aldus Mick. ,,Het blijft een stomme actie, ik voel mij een stomme lul dat ik dat heb gedaan."



De 51-jarige Mick kwam donderdag op vrije voeten. De rechtbank ging akkoord met zijn vrijlating onder voorwaarde dat hij de komende maanden niet meer in zijn woonplaats Purmerend komt. Op 8 november moet hij voorkomen.