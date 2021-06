Vrijgezelle Douwe Bob is berichtjes van aanbidsters zat: ‘Je kan me niet aan’

Douwe Bob Posthuma, zoals de zanger voluit heet, was sinds 2018 met enkele tussenposes samen met Anouk. Momenteel zijn ze uit elkaar. ,,Ik hou veel van een vrouw en zij van mij, maar het is soms even moeilijk’’, zei hij tegen Grazia . ,,Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden.’’ Lees door onder de post.

Op zijn nieuwe album heeft hij zelfs een nummer aan haar gewijd, Was it just me. ,,Het is volgens mij een van de mooiste nummers die ik ooit heb geschreven, een zware break-up song’’, aldus Douwe. ,,Wat dat betreft ook de vreemde eend in de bijt, want de rest is vrij positief. Ik ga het ook vertalen in het Frans, omdat het qua melodie bijna een chanson is en het gewoon past.’’