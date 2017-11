Vrijgezellen opgelet: Robbert Jonkheer is de nieuwe Bachelor

Robbert Jonkheer was ongeveer zes maanden vrijgezel, toen hij op een feestje werd gescout door twee castingmedewerkers van het Net 5-programma. Ze boden hem de rol als Bachelor aan, iets waar hij niet lang over na hoefde te denken. ,,Vrijwel meteen zei ik: ja, dat wil ik doen. Het is een bijzondere ervaring en ik was toch al zoekende, dan is het een mooie kans, toch? Ik had het ook niet zo openbaar op tv kunnen doen inderdaad, maar het voelde goed", beargumenteert hij zijn keuze in De Telegraaf.



Jonkheer, die werkt bij Heineken, heeft zijn eisen op een lijstje meegegeven aan de productie van het programma. ,,Qua uiterlijk val ik niet op één soort type, maar ik heb wel een sterke vrouw nodig die een eigen drive heeft en midden in het leven staat, met veel energie. In de leeftijd van 24 tot 34."