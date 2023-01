Vrolijkste afvaller uit geschiedenis Wie is de Mol?: ‘Ik kon geen gemene streek leveren’

Daar waar Froukje de Both het vorige week verschrikkelijk vond dat ze uit Wie is de Mol? lag, heeft de afvaller van de derde aflevering het er iets minder moeilijk mee. Ruim 2,4 miljoen kijkers zien presentator Rik van de Westelaken de deelnemer de ‘vrolijkste afvaller uit de geschiedenis’ noemen. Let op: dit artikel bevat spoilers over de afvaller van Wie is de Mol?

Volledig scherm Wie is de Mol © AVROTROS

Alle andere deelnemers schrokken er gisteravond een beetje van: presentator en journalist Sander de Kramer krijgt een rood scherm. Kandidaten slaan bij het zien van de schermen hun handen voor hun mond. Een korte ‘nee!’ kunnen ze er nog net uitkrijgen voordat ze per direct afscheid moeten nemen van De Kramer. In de tussentijd voelt hij alleen maar ‘een grote lach opkomen.’ Dat bekent De Kramer vandaag in zijn dagboek op de site van het AvtroTrosprogramma.

Het avontuur mag dan wel voorbij zijn, maar De Kramer heeft een mooie tijd gehad. ‘Ik heb genoten van elke seconde. En ik heb héél veel seconden in het spel gezeten,’ schrijft hij. ‘Rik is verbaasd om me zo vrolijk te zien. Hij beaamt dat ik de vrolijkste afvaller uit de geschiedenis van Wie is de Mol? ben.’

Nóg verbaasder

In zijn hoofd trekt een mooie film voorbij met alle mooie gebeurtenissen. ‘Het moment dat ik te horen kreeg dat ik mee mocht doen. Onze mysterieuze ontmoeting in een vage loods in Amsterdam, waar we het bloedstollende belletje kregen van de vorige Mol Everon. En dan de eerste opdracht: ik mocht de kist in met Anke.’ Door al die gedachtes schiet De Kramer in de lach. ‘Rik keek nóg verbaasder.’

Volledig scherm Sander de Kramer na het zien van zijn rode scherm © NPO

Dan benoemt Rik van de Westelaken een klein incident met de jokers, die gewoon voor het grijpen lagen. ,,Sander, je had drie jokers kunnen hebben. Je hoefde alleen maar naar me toe te lopen. Dan was je wellicht doorgegaan naar de volgende ronde,’’ vertelt hij. De Kramer knikt instemmend. ‘Dan had ik wel mijn lieve vriend Nabil én de rest van de groep een gemene streek moeten leveren. Dat wilde ik niet. Ik kón het niet. Ik koos voor eerlijkheid. Bovendien: we hadden al zo veel geld bij elkaar gespeeld. Dit kon weleens een record worden.’

Lachend nemen Rik van de Westelaken en Sander de Kramer afscheid. ‘Ik loop alleen over de kade en besef als nooit tevoren dat ik in Zuid-Afrika ben. Ik ga een héérlijk wijntje nemen. De beste die ik kan vinden.’

Kijkcijfers

Wie is de Mol? was gisteravond opnieuw het best bekeken programma van de dag. Het populaire NPO 1-programma trok deze week ruim 2,4 miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Wel verloor Wie is de Mol? weer een klein deel van de kijkers. De start van het huidige seizoen trok twee weken geleden nog ruim 2,6 miljoen mensen. Vorige week waren dat er ruim 2,5 miljoen. Beide afleveringen werden wel door ongeveer een miljoen kijkers teruggekeken. Zelden wordt een programma zo vaak uitgesteld gezien.

