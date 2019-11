Vrouw Arie Ribbens: Hij is nog steeds erg ziek, maar wel stabiel

Emotionele Britt herdenkt vader: Wat had je dit allemaal cool gevonden

13:16 Het is vandaag twee jaar geleden dat Britt Dekker onverwachts afscheid moest nemen van haar vader, die overleed na een val in zijn banketbakkerij. Britt betreurt het dat hij alle stappen die ze nu zet in haar leven moet missen, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. ‘Mis je zo erg, wou dat je terug kon komen pap', schrijft ze in een emotioneel bericht op sociale media.