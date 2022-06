Vrouw die als laatste wens naar Veteranendag wilde krijgt bezoek van de koning

De jaarlijkse Veteranendag vond afgelopen zaterdag weer plaats in Den Haag. Ongeveer 3500 militairen en veteranen liepen mee in het defilé door de binnenstad, die begon en eindigde op het Malieveld. Een vrouw had als laatste wens om nog één keer de speciale dag te bezoeken.

Toespraak

Eerder op de dag gaf koning Willem-Alexander nog een toespraak voor de veteranen, waarbij hij de nadruk had gelegd op ‘hoe waardevol en kwetsbaar vrijheid is’. Hierbij verwees hij naar de oorlog in Oekraïne, waar de inwoners nu ‘haard en huis’ moeten verdedigen. ,,Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren we ons hoe sterk we onze krijgsmacht nodig hebben”, aldus de koning tegenover de veteranen.