Vrouw die werd verlaten voor Ariana Grande haalt uit: ‘Mijn gezin is bijkomende schade’

Slater en Lilly Jay, die trouwden in 2018, hebben samen een zoon van bijna een jaar. Slater zou nu aan het daten zijn met zijn collega Ariana Grande, die samen spelen in de aankomende film Wicked. Jay is daar niet over te spreken. ,,Ariana is echt het verhaal. Geen meisjesmeisje,” zegt Jay tegen Page Six, waarmee ze zegt dat ze zich bedrogen voelt. ,,Mijn gezin is gewoon bijkomende schade.” Ze voegt eraan toe dat ze zich concentreert op het opvoeden van haar kind, dat ze in augustus 2022 verwelkomde met Slater, en dat ze ‘een goede moeder’ is.