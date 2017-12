Vrouw John Legend photoshopt eigen hoofd op sexy lijf van Nicki Minaj

Het bericht van John Mayer over de beeldbewerkingsfratsen van celebrities werd massaal geliked en geretweet. En hij kwam ook nog met een korte aanvulling. ,,Ik kan altijd gelijk zien wie een leuk fotofiltertje heeft ontdekt'', aldus Mayer. De reactie van Chrissy Teigen op de tweets over sterren die zich schuldig maken aan beeldmanipulatie viel bij hem in de smaak. Mayer reageerde gevat met: 'Nieuwe topscore, ik ga zo ongeveer dood van het lachen'. De tweet van Teigen is inmiddels ook al tienduizenden keren geliked.

De foto die Teigen gebruikte is feitelijk de cover van het album Anaconda van Nicki Minaj uit 2014. Na het uitkomen van de cd twittert John Mayer regelmatig over zijn kennelijke idool Minaj. Zo vroeg hij zich vorig jaar af of de wereldberoemde rapster hem wellicht leuk zou vinden. ,,Dat houdt me dagelijks wel een paar momenten bezig.'' 'Would my body be your wonderland', reageerde Minaj toen, verwijzend naar het nummer Your Body is a Wonderland van John Mayer. Mayer kwam daarna met een korte, veelzeggend reactie: 'even wachten, ik kan hier echt nog niet op reageren...'.