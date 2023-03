Vrouw van Pilatus wordt nieuw personage in The Passion

Ziggo Dome eert Jeroen van der Boom voor uniek record: meer dan vijftig optredens in concert­zaal

Voor aanvang van het vierde concert van Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome Amsterdam heeft commercieel directeur Danny Damman Jeroen van der Boom in het zonnetje gezet. Als enige zanger ter wereld heeft Jeroen van der Boom meer dan vijftig optredens in de Ziggo Dome gehad.