Vrouw Wietze de Jager weg bij Qmusic

Lieke Veld (31), de vrouw van Shownieuws-presentator Wietze de Jager, stopt als middag-dj bij Qmusic. Ze vindt het na 2,5 jaar tijd voor een volgende stap in haar carrière en begint voor zichzelf. Dit maakte ze vanmiddag zelf bekend bij een instagrampost met de tekst 'If it's still in your mind, it is worth taking the risk'.